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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, dün gece Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 3. kilometresindeki bir tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede pamuk balyalarına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 6 araç ve 18 personelle 1 saat içinde söndürdü. İçten içe yanmaya devam eden sıkıştırılmış pamuk balyaları ise gömülmek üzere itfaiye nezaretinde risksiz bir alana götürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, tekstil fabrikasında maddi hasar meydana geldi.

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