Kahramanmaraş'ta fabrika yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta Terziler Sitesi'nde yer alan tekstil fabrikasının pamuk deposunda yangın 3 saat süren söndürme çalışması sonrası ancak kısmen kontrol altına alındı.

Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede depo bölümünü tamamen sardı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile AFAD ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürmek için fabrika duvarları iş makineleriyle yıkıldı. Duvarların yıkılmasıyla yangının merkezine ulaşan itfaiye ekipleri, 3 saat süren söndürme çalışması sonrası alevleri kısmen kontrol altına aldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, büyük çapta maddi hasar oluştu. Recep Elbistanlı'ya ait fabrikada çalışan işçiler ise, işyerleri önünde söndürme çalışmalarını izledi.

Söndürme çalışmaları sırasında açıklama yapan Kahramanmaraş Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, şunları kaydetti:

“Yangın fabrikanın depo bölümünde devam ediyor. Burada çok miktarda elyaf ve pamuk sentetik balya halinde malzemeler var. Son derece yanıcı ürünler var. İş makineleriyle fabrikanın duvarları yıkıp, yangına her taraftan müdahale ediyoruz. Şuanda kontrol altına aldık diyemeyiz. Fabrikanın işletme bölümüne sıçramaması için çalışıyoruz. Buradaki alan çok geniş inşallah kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”