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08 Ağustos 2018 13:58

Kahramanmaraş’ta fabrika yangını korkuttu

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında çok sayıda ip ve pamuk balyası yanarak kül oldu.

Kahramanmaraş’ta fabrika yangını korkuttu

08 Ağustos 2018 13:58


Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bulunan Organize Sanayii Bölgesindeki tekstil fabrikasında elektrikten dolayı yangın meydana geldi. Tekstil fabrikasında çıkan yangında olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler ve çalışmalar sonucu sonunda kontrol altına alındı.


Türkoğlu Belediye Başkanı ve aynı zamanda Türkoğlu Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okumuş, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesindeki Tekstil fabrikasında elektrikten kaynaklanan yangının ilk dakikalarında olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tonlarca iplik ve pamuk kullanılamaz hale geldi.




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