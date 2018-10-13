Kahramanmaraş'ta feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Gaziantep istikametine seyir halinde olan Erdal Alkuş yönetimindeki 27 AL 466 plakalı kamyon, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak Ali Ataman'ın idaresindeki 02 DZ 222 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Günay Ataman olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ali Ataman ile birlikte Gamze, Zeliha, Sevda, İbrahim ve Emine Ataman yarandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emine ve Sevda Ataman'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.