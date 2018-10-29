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Kahramanmaraş'ta feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İsa Kacur yönetimindeki 46 NK 651 plakalı otomobil, Göksun ilçesinden il merkezine seyir halinde iken karşı yönden gelen İbrahim Ceylan idaresindeki 46 BZ 062 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü İsa Kacur (18), Yusuf Kacur (44) ile Fadime Kacur (46) hayatını kaybederken, Gülhan Kacur (21), İbrahim Ceylan (25) ve Bahar Ceylan (24) yaralandı.


Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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