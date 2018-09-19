Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 3 astsubay tutuklandı

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 astsubaydan 3'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik Kahramanmaraş merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 10 astsubay gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 astsubaydan 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.