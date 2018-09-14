Kahramanmaraş'ta Fettah Can konseri

Kahramanmaraş'ta 2'incisi düzenlenen dondurma festivali kapsamında vatandaşlar Fettah Can konseriyle coştu.

Dulkadiroğlu ilçesi Müftülük Meydanı'nda düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Birbirinden farklı şarkılarıyla Fettah Can sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. 2'incisi düzenlenen Uluslar arası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Fettah Can, sahneye getirilen Maraş Dondurması'nı baltayla kesti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bekir Kılıç sanatçı Fettah Can'a çiçek hediye ederken, Kahramanmaraş'a geldiğinden dolayı teşekkür etti.