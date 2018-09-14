İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta Fettah Can konseri

Kahramanmaraş’ta 2’incisi düzenlenen dondurma festivali kapsamında vatandaşlar Fettah Can konseriyle coştu.

Kahramanmaraş'ta 2'incisi düzenlenen dondurma festivali kapsamında vatandaşlar Fettah Can konseriyle coştu.


Dulkadiroğlu ilçesi Müftülük Meydanı'nda düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Birbirinden farklı şarkılarıyla Fettah Can sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. 2'incisi düzenlenen Uluslar arası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Fettah Can, sahneye getirilen Maraş Dondurması'nı baltayla kesti.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bekir Kılıç sanatçı Fettah Can'a çiçek hediye ederken, Kahramanmaraş'a geldiğinden dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.