Kahramanmaraş’ta firik buğdayı hasadı başladı

Yıllardır firik bulguru üretiminde çalıştığını belirten Mustafa Kalınkara, "Bulgur çeşitlerinin yapımı itibariyle en ilginci, belki de bulgurun atası diyebileceğimiz firik bulgurudur. Firik bulgurunun Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’nun seçkin yemekleri arasına girmesini sağlayan ise tarladan başlayıp mutfakta son bulan ilginç yolculuğunda gizlidir" dedi.

Firik bulgurunun yapımıyla bilgi veren Kalınkara, "Yörelere özgü çeşitli yöntemleri var fakat temel prensip yeşil buğday başakları ile ateş ve dumanı bir araya getirmektir. Mayıs ayı başlarında olgunlaşmış fakat hala yeşil olan buğday başakları oraklarla biçilir ve desteler şeklinde bağlanır. Kendi firiğimi bizzat ellerimle ben yapacağım, üreteceğim diyenler için bu desteleri doğrudan ateşe vererek firik yapmak da mümkün. Fakat dikkatli olmak ve işin püf noktalarını bilmek gerek çünkü buğday yaş olsa da kolayca tutuşuverir. Biz de zor şartlara rağmen firik buğdayı hasadımıza devam ediyoruz" dedi.