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19 Eylül 2017 12:16

Kahramanmaraş’ta Gaziler Günü

Kahramanmaraş’ta, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle anma programı düzenledi.

Kahramanmaraş’ta Gaziler Günü

19 Eylül 2017 12:16


Kahramanmaraş Atatürk Meydanı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman’ın günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Karaman, konuşmasında şunları kaydetti:


“Bugün biliyoruz ki birlik ve beraberliğimize daha çok ihtiyacımız var. Dün olduğu gibi bugün de düşmanlarımız gerek içte, gerekse dışta vatanımızı parçalamaya, bağımsızlığımızı yok etmeye çalışmaktadırlar. Toprağımızın bir daha istila edilmesine, birlik ve bütünlüğümüzün bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun en büyük örneğini 40 yıldır eli kanlı bebek katilleri PKK ve PYD’ye gösterdiğimiz gibi, 15 Temmuz 2016 tarihinde alçakça ve haince yapılan darbe girişimine karşı aziz milletimiz ecdadına yakışır bir tavırla göstermiştir.”


Törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Vekili Albay Adnan Köşker, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, kamu kurum ve daire amirleri katıldı.




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