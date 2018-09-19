Kahramanmaraş'ta Gaziler Günü kutlamaları

Kahramanmaraş'ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk'e Gazi Unvanı ve Mareşal Rütbesi Verilmesinin 95. Yıl dönümü ve Gaziler Günü kutlamaları kapsamında Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumun ardından saydı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, programda yaptığı konuşmada, bugünün tüm malul gazilerin şeref günü olduğunu söyledi. Özbek, “Bugün aynı zamanda muharip gaziler derneğinin kuruluş yıl dönümü ve tüm malul gazilerimizin de şeref günüdür. Şehit ve gazi toprağı vatanı ulus yapan değerlerdir. Kuruluşumuzdan bugüne kadar sürekli iç ve dış tehditlere maruz kalmıştır. 15 Temmuz da hain FETÖ'nün yaptıkları ortadadır. Birlik ve bütünlüğümüzün bozulmasına müsaade etmeyeceğiz ve mücadelemize devam edeceğiz. Kan dökülerek alınan topraklar bugüne kadar ve bu günden sonra da korunacaktır. Şehit vurulunca değil unutulunca ölür inancıyla bütünleştik. Gazi arkadaşlarımız kimimiz süngünün ucunda kimimiz torpidonun ucunda mücadele ettik ve acılar çektik ama hep vatan dedik. Bu vatan ve bayrak uğrunda şehit düşen bütün askerlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize uzun ömür hastalara da şifalar diliyorum” dedi.