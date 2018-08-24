Kahramanmaraş’ta gece yarısı korkutan yangın

katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ölen yada yaralanın olmadığı yangında, maddi hasar oluşurken bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesi Doğukent sitesi A Blok’un 9. katında elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahiplerinin söndürme çalışmaları sonuçsuz kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren söndürme çalışmasının ardından yangını kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında maddi hasar oluşurken söndürme çalışması sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi.