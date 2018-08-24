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24 Ağustos 2018 02:54

Kahramanmaraş’ta gece yarısı korkutan yangın

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın 9.

Kahramanmaraş’ta gece yarısı korkutan yangın

24 Ağustos 2018 02:54

katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ölen yada yaralanın olmadığı yangında, maddi hasar oluşurken bir itfaiye eri dumandan etkilendi.


Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesi Doğukent sitesi A Blok’un 9. katında elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahiplerinin söndürme çalışmaları sonuçsuz kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren söndürme çalışmasının ardından yangını kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında maddi hasar oluşurken söndürme çalışması sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi.




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