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19 Kasım 2017 16:01

Kahramanmaraş’ta Genç Erkekler Bilek Güreşi Şampiyonası

Kahramanmaraş’ta Genç Erkekler Bilek Güreşi Şampiyonası düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta Genç Erkekler Bilek Güreşi Şampiyonası

19 Kasım 2017 16:01


Kahramanmaraş’ta Lider Gençlik ve Spor İzcilik Kulübü tarafından 5’incisi düzenlenen müsabakalara yaklaşık 100 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda 50 kiloda İbrahim Yaşar, 55 kiloda Adem Yüce, 60 kiloda İsa Parlak, 65 kiloda Arif Yıldız, 70 kiloda Faruk Yiğit, 75 kiloda Muhammet Emin Taş ve 80 kiloda Mehmet Hamza Bayır şampiyon oldu. Kilolarında birinci olan sporcular, Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Şampiyonasına katılacak.


Lider Gençlik Kulübü Başkanı Ahmet Özkul, amaçlarının bilek güreşini gençlere sevdirmek olduğunu söyledi.


Müsabakalara katılan engelli sporcu Ahmet Eren Korkmaz’da rakibini yenerek salondakilerin alkışını aldı. Korkmaz, "Ben buraya başarılı olmak ve kazanmak için geldim. Yenilirsem de bir şeyin olmayacağını biliyorum hayırlısını dilerim. Milli takımla başarılı olup büyüklerle yarışıp büyük bir bilek güreşçisi olmak istiyorum. Benim gibi engelli kardeşlerim de korkmasınlar isterlerse yapabilirler” diye konuştu.


Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya verildi.




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