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26 Şubat 2018 14:05

Kahramanmaraş’ta Genç Erkekler Bilek Güreşi Turnuvası

Kahramanmaraş’ta Genç Erkekler Bölgesel Bilek Güreşi turnuvası düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta Genç Erkekler Bilek Güreşi Turnuvası

26 Şubat 2018 14:05


Kahramanmaraş Osman Sayın Spor Salonu’nda yapılan turnuvaya Adana, Hatay, Mersin ve Kilis illerinden toplam 61 sporcu katıldı.


Müsabakalarda 55 kilogramda Oğuzhan Güneş, 60 kilogramda Ramazan Atış, 65 kilogramda Mehmet Paltacı, 70 kilogramda Arif Kıdız, 75 kilogramda Muhammet Emin Tıraş, 80 kilogramda Metin Yıldırım ve 80 kilogram üzerinde Kutluhan Gül şampiyon oldu.


Turnuvada, Kozan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü birinciliği, Kahramanmaraş Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ikinciliği, Kilis Kâşif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üçüncülüğü elde etti.


Lider Gençlik Spor ve izcilik Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Gökdaş, yaptığı açıklamada bölgesel olarak yarışmanın ilk defa yapıldığını ve amaçlarının bilek güreşini tekrar canlandırarak, gençleri sporla eğitmek olduğunu söyledi.


Gökdaş, “Bilek güreşi sporunun tanınması ve spor branşları arasındaki değerini yükseltmek için gayret sarf ediyoruz. Yarışmaya katılan kulüplerin yönetici ve sporcularına teşekkür ederiz. Yapılan bu tür organizasyonlarla bölge illeri arasındaki kaynaşmanın artacağına inanıyorum. Sinerjiye dönüşerek başarıyı beraberinde getirecek, dostça bir yarışma olma temennisiyle iyi olan kazansın” dedi.




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