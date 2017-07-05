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05 Temmuz 2017 11:01

Kahramanmaraş’ta havaların ısınması klima ve vantilatör satışlarını arttırdı

Kahramanmaraş’ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, klima ve vantilatör satışlarında büyük bir artış yaşandı.

Kahramanmaraş’ta havaların ısınması klima ve vantilatör satışlarını arttırdı

05 Temmuz 2017 11:01

Talepleri karşılamaya çalışan esnaf, yoğunluktan dolayı montaj sıkıntısı yaşıyor.


Temmuz ayında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle, Kahramanmaraş’ta klima ve vantilatör satışları arttı. Beyaz eşya satışı yapan Muzaffer Kayım, talepleri karşılayabildiklerini ancak, montaj için servis yetersizliğine dikkati çekti. Kayım, “Sıcaktan dolayı şu an aslında çok yoğunuz, bu da bizi zor durumda bırakıyor. İnsanlardan ricamız havalar ısınmadan klimalarını alsınlar, klima sezonluk olduğu için birdenbire yoğunluk oluşunca servisler montaj konusunda yetişemiyor, müşteri ile sorun yaşıyoruz biraz bu sıkıntımız var. Şu anda satış sıkıntımız yok, montaj yetiştirme sıkıntısı var” dedi.


Klima almak isteyen Ejder Atbin ise fiyatların uygun olduğunu söyledi. Atbin, “Havalar çok sıcak gece evde uyuyamıyoruz, onun için klima bakmaya geldim. Fiyatlar oldukça iyi, memnun kaldım kısmet olursa bir tane klima alacağım” diye konuştu.




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