Talepleri karşılamaya çalışan esnaf, yoğunluktan dolayı montaj sıkıntısı yaşıyor.

Temmuz ayında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle, Kahramanmaraş’ta klima ve vantilatör satışları arttı. Beyaz eşya satışı yapan Muzaffer Kayım, talepleri karşılayabildiklerini ancak, montaj için servis yetersizliğine dikkati çekti. Kayım, “Sıcaktan dolayı şu an aslında çok yoğunuz, bu da bizi zor durumda bırakıyor. İnsanlardan ricamız havalar ısınmadan klimalarını alsınlar, klima sezonluk olduğu için birdenbire yoğunluk oluşunca servisler montaj konusunda yetişemiyor, müşteri ile sorun yaşıyoruz biraz bu sıkıntımız var. Şu anda satış sıkıntımız yok, montaj yetiştirme sıkıntısı var” dedi.

Klima almak isteyen Ejder Atbin ise fiyatların uygun olduğunu söyledi. Atbin, “Havalar çok sıcak gece evde uyuyamıyoruz, onun için klima bakmaya geldim. Fiyatlar oldukça iyi, memnun kaldım kısmet olursa bir tane klima alacağım” diye konuştu.