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11 Haziran 2018 18:00

Kahramanmaraş’ta hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta ev ve iş yeri hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta hırsızlık zanlısı tutuklandı

11 Haziran 2018 18:00


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinden 2 adet bin 800 lira değerinde bakır kalıp, Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir evden cep telefonu ve laptop, Kanuni Mahallesi’nde bir ikametten 1 adet cep telefonu ve tablet, Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir iş yerinden 2 adet cep telefonu çaldığı iddia edilen Bahadır K.’yı (28) yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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