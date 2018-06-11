Kahramanmaraş’ta hırsızlık zanlısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinden 2 adet bin 800 lira değerinde bakır kalıp, Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir evden cep telefonu ve laptop, Kanuni Mahallesi’nde bir ikametten 1 adet cep telefonu ve tablet, Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir iş yerinden 2 adet cep telefonu çaldığı iddia edilen Bahadır K.’yı (28) yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.