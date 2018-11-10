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Kahramanmaraş'ta ‘Hizb-ut Tahrir' üyesi yakalandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda, ’Hizb-ut Tahrir’ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, 'Hizb-ut Tahrir' silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 1 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, 74002 Sokak üzerinde yapılan operasyonda, 'Hizb-ut Tahrir' silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ömer S.'yi yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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