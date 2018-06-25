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25 Haziran 2018 14:06

Kahramanmaraş’ta hububat hasadı başladı

Türkiye’de önemli tarım alanları arasında yer alan Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı.

Kahramanmaraş’ta hububat hasadı başladı

25 Haziran 2018 14:06


Kahramanmaraş’ta buğday hasadının başlamasını ardından dane kayıplarının en aza indirmek için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri arazilerde çalışma başlattı. Yapılan kontrollerde çiftçinin hasadının kayıpsız olarak yapılması hedefleniyor.


Buğday hasat döneminin başlamasıyla birlikte arazilerde çiftçileri ziyaret ederek bilgi alan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mustafa Bozkurt, “Buğday hasadının başlaması ile birlikte bizde arazide teknik elemanlarımız ile birlikte denetimlerimizi yapıyoruz. Dane kaybının önlenmesi için biçerdöverdeki hataları anlatılıp önlem alınmasını sağlıyoruz. Kahramanmaraş’ta hedefimiz sıfır dane kaybı” dedi.




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