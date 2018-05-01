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01 Mayıs 2018 14:22

Kahramanmaraş’ta huzur operasyonu: 8 gözaltı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş’ta huzur operasyonu: 8 gözaltı

01 Mayıs 2018 14:22


Türkiye genelinde ’Güven Huzur Uygulaması 12" kapsamında huzur operasyonu yapıldı. Bu kapsamda il genelinde 137 polis ekibi ve 653 polisin katılımıyla yapılan huzur operasyonunda 2 bin 833 kişi sorgulandı. 569 araç denetlenirken, 10 araca değişik ihlallerden bin 423 TL para cezası uygulandı. 2 araç ise trafikten men edildi. 161 iş yerinin de kontrol edildiği operasyonda, 6 kişiye kabahatler kanununa aykırı hareket etmekten toplamda 744 TL para cezası kesildi. Yapılan huzur operasyonunda değişik suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.


Ayrıca otobüs terminalinde durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.




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