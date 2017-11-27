Kahramanmaraş’ta huzur operasyonu

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 15.00 ile 22.00 saatleri arasında Kahramanmaraş genelinde huzur operasyonu park ve bahçeler, umuma açık yerler, ara sokaklar, kavşaklar ve çevre yollarında yapıldı.

Cadde, sokaklarda süpürme şeklinde şok uygulama, umuma açık yerlerde ise üst arama, kimlik kontrolü şeklinde devam eden uygulamaya asayiş, kaçakçılık, narkotik, narkotimler, trafik, park polisleri, yunus timleri ve diğer birimlere bağlı polis ekipleri katıldı.

Huzur uygulamasına il genelinde 114 polis ekibi, 497 personelin katılımı ile 68 ayrı noktada yapıldı. Uygulamada 280 umuma açık yer kontrol edilirken, 4 bin 790 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

Kimlik sorgulaması neticesinde 9 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 cezaevi firarisi, hırsızlık suçundan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. 2 kişiden 14,65 gram esrar maddesi ele geçirildi. 12 kişiye Kabahatler Kanununa göre toplam 436 lira para cezası kesildi. 8 kişinin üzerinde bıçak çıktı.

Uygulamalar sırasında kontrol edilen 619 otomobilin 18’ine 4 bin 745 lira para cezası kesilirken, 3 araç trafikten men edildi. Ayrıca uygulamalar sırasında Türkoğlu ilçesinde çok sayıda sabıkaları olan hırsızlık şüphelisi 3 kişi de suçüstü yakalandı. Yakalanan suçlulardan suç yerinde kullanılmak üzere 3 adet spiral makinesi, 1 adet vidalama matkabı, 5 adet seyyar ara kablo ele geçirildi, 3 kişide gözaltına alındı.