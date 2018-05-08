Kahramanmaraş’ta iş kazası: 1 ölü

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi Profil Doğramacılar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir demir profil doğrama iş yerinde çalışan Bilal E.’nin (23) forklifte yüklü demirleri taşıma sırasında, forklifte bulunan demir parçaları Mehmet Demirkol’un (65) üzerine düştü.
Yaşanan kaza sonrası ağır yaralanan Demirkol, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Demirkol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.