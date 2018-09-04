Kahramanmaraş’ta iş kuyruğu

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kahramanmaraş’ta çeşitli kamu kurumlarına 72 kişilik kadrolu iş için başvurular başladı. Özellikle hastanelerde çalıştırılmak üzere alınacak işçilerden 69’u temizlik görevlisi olacak. İş başvurusunda bulunmak isteyenlerin internet üzerinden de başvuru yapmaları sağlanırken, İş Kur binası önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kadrolu iş başvurularının başladığını yoldan geçerken öğrendiğini söyleyen Selçuk Taşçı, “Sağlık müdürlüğüne personel alımı varmış, şansımızı deneyeceğiz. Bu işten haberim yoktu yoldan geçerken haberim oldu ve başvuru yapacağım” diye konuştu.

Sağlık Müdürlüğü’ne daimi işçi alımı başvurularının 13 Eylül’de sona ereceğini söyleyen İş Kur İl Müdürü Ali Yüce, tahmini 5 bin civarında başvurunun olacağını söyledi. Yüce, “İlimizde Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere Kahramanmaraş’ta 69 kişi temizlik elemanı, 2 kişi boyacı, 1 kişi de sıhhi tesisatçı olarak kamuya daimi işe alınacak. Bunların müracaatları bugün itibariyle başladı. 13 Eylül tarihinde sona erecek. En az ilköğretim okulu mezunu olan herkes daimi işçi kadrosuna başvurabilir. Başvurmak isteyenlerin İş-Kur Müdürlüğü’ne gelmelerine gerek yok, E-Devlet üzerinden internetten başvuru yapabilirler. Başvurulara 5 bin gibi bir müracaat bekliyoruz. Başvuru sonuçları noter huzurunda çekilişle belli olacak” diye konuştu.

Öte yandan, Toplum Yararına Program kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 9 aylığına 900 işçi alımı için müracaatların başladığı belirtildi.