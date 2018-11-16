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Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde jandarma tarafından yapılan kaçak kazı operasyonunda define arayan 4 kişi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma tarafından yapılan kaçak kazı operasyonunda define arayan 4 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yalak Mahallesi Kamberli mevkisinde define bulmak maksadıyla kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi.


Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 2 adet ruhsatsız tabanca, 113 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, olayda kullanılan 1 adet kamyon ve 1 adet ekskavatör ele geçirildi.


Kaçak kazı yaptığı iddiasıyla yakalanan A.Y., M.Y., C.Y. ve İ.H. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

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