Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş’ta polisin durdurup arama yaptığı otomobilin gizli bölmelerinde 3 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, A.B. yönetimindeki 27 AOE 81 plakalı otomobili şüphe üzerine takibe aldı. Kayseri yolu üzerinde durdurulan otomobilde kaçak sigara bulundu. Sürücü A.B. gözaltına alınırken, detaylı arama için emniyet garajına çekilen otomobilin kapısına, arka koltuğuna, bagajına ve farlarına gizlenmiş 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.