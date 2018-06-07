Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 17:54

Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş’ta yapılan operasyonda gümrük kaçağı 7 bin 309 paket sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu

07 Haziran 2018 17:54


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, sigara kaçakçılığına yönelik kentte 3 ayrı operasyon yaptı.


Operasyonlarda, polis bir ikamete yaptığı aramada toplam 5 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Aynı gün Piri Reis Mahallesi’nde bir kişinin iş yeri ve evinde arama yapan ekipler, 174 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Gaziantep’ten Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine kaçak sigara getirdiği tespit edilerek kent girişinde polis ekiplerince durdurulan 31 MD 008 plakalı otomobilde bin 405 paket kaçak sigara ele geçiridi.


Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç