Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, sigara kaçakçılığına yönelik kentte 3 ayrı operasyon yaptı.

Operasyonlarda, polis bir ikamete yaptığı aramada toplam 5 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Aynı gün Piri Reis Mahallesi’nde bir kişinin iş yeri ve evinde arama yapan ekipler, 174 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep’ten Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine kaçak sigara getirdiği tespit edilerek kent girişinde polis ekiplerince durdurulan 31 MD 008 plakalı otomobilde bin 405 paket kaçak sigara ele geçiridi.

Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.