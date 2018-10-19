Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından bir otomobile yapılan operasyonda 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçakçılarını önlemeye yönelik Gaziantep'ten kaçak sigara getirdiği tespit edilen 27 MP 925 plakalı otomobile İstasyon Mahallesi'nde operasyon yaptı. Otomobilde yapılan aramada 3 bin 380 paket kaçak sigara bulunurken, bir kişi gözaltına alındı.