Kahramanmaraş’ta kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki farklı operasyonda 3 bin 700 paket kaçak sigara ile 192 adet extasy hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kayseri yolu üzerinde 46 F 5744 plakalı kamyoneti takibe aldı. Aracı durduran polis sürücü M.T’yi gözaltına aldı. Detaylı arama için emniyet garajına çekilen araçta yapılan aramada 3 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara elde geçirildi.

Aynı gün içerisinde polis tarafından takibe alınan A.N. (26), Hürriyet Mahallesi Şeyhedebali Bulvarı’nda yakalandı. A.N’nin üzerinde yapılan aramda 192 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.