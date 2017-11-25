Kahramanmaraş’ta kadınlar şiddete hayır dedi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’nün organizesi ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla Atatürk Meydanı’nda ‘Kadına Şiddete Hayır’ etkinliği yapıldı.

Etkinlikte, sivil toplum kuruluşları stantlar açarak vatandaşlara kadına şiddete hayır konulu broşür dağıttı. Özellikle kadınların yoğun olarak katıldığı etkinlikte uçan balonlar gökyüzüne bırakılırken kadınlar, ellerini boyaya batırdıktan sonra beyaz platforma el basarak şiddete dur dedi.

Kadına şiddetin kabul edilemez olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, “Evinde hanımına zulmeden bir adamın Allah belasını versin” dedi.

Başkan Erkoç, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa bu erkek de hıncını gelir, karısından alır" sözlerine de tepki de gösterdi. Erkoç, “Çok üzücü bir açıklama” dedi.

Başkan Erkoç, “Kadına şiddetin masum görülecek hiçbir yanı yoktur. Yok, geçim derdi, yok başka bir şey evinde gelip kadınına, hanımına, eşine zulmeden adamın Allah belasını versin. Hiçbir mazereti de yok, çok üzüldük bu cümleleri ana muhalefet liderinin ağzından duyduğumuz için. Ailesine, kızına, kardeşine zulmeden zalimleri haklı gösterecek ve onların üzerinden siyaset yapmak çok üzücü. Ülkemiz de bu düşüncenin değişmesi lazım. Hep beraber annelerimize evlatlarımıza ve kardeşlerimize sahip çıkacağız. Bizim için annelerimiz en değerli varlıklarımız. Empati yapmamız gerekir kardeşlerimiz ve eşlerimiz var. Bilakis onlara el uzatmayı, onlara uzanan elleri kırmak gerek kim olursa olsun” dedi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’te yaptığı açıklamada, “Keşke kadına şiddet günlerimiz olmasaydı” dedi.

Başkan Mahçiçek, “Kadınlarımıza yapılan her türlü şiddetin dışındayız, onlar insanlık dışı olarak algılanır, öyle düşünülür. Böyle kadına şiddet günlerimiz olmasaydı. Biz medeniyetimizin gereği bu günlerin bize yakışmadığını söylüyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Müdürü Ayşe Taşkıran ise, “Toplumumuzda kadına şiddet konusunun farkındalığının arması için bu programı düzenledik” diye konuştu.

Vatandaşlarda kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.