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Kahramanmaraş'ta kadınlar yürüyüş yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik yürüyüş etkinliği düzenledi.


Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katılan kadınlar, antrenörler eşliğinde spor yapmanın keyfine vardı.


Kılavuzlu Kent Ormanı girişinden başlamak üzere Kılavuzlu Su Sporları Merkezi'ne kadar gidilen ve tekrar dönülen yaklaşık 6 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşe katılan kadınlar, yoğun iş ve ev yaşantısından dolayı spor yapmaya pek imkan bulamadıklarını söyledi. Kadınlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a teşekkür etti.

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