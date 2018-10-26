Kahramanmaraş'ta kar elma üreticini hazırlıksız yakaladı

Kahramanmaraş'ta yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı, özellikle Göksun ilçesinde bulunan elma üreticisini hazırlıksız yakaladı.

Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, Kahramanmaraş'ta yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerinde kendisini gösterdi.

Gece yarısı etkili olan kar yağışı nedeniyle, Yedikuyular Kayak Merkezi olmak üzere Ahirdağı'nın kuzey yamaçları ve üst kesimleri beyaza bürüdü.

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yapılan ölçümlere göre kar kalınlığı 5 santimetre olarak ölçülürken, Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesinde kar yağışı, elma çiftçisini hazırlıksız yakaladı.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta Yedikuyular Kayak Merkezi olmak üzere Bertiz, bölgesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.