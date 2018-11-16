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Kahramanmaraş'ta kar hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş’ta yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kar yağışı olan bölgelerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarına başladı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi başta Yedikuyular Kayak Merkezi yolu olmak üzere, Kümperli, Çagirkan, Andırın-Çiğşar, Kargaçayırı, Göksun, Elbistan gibi sorumluluk alanlarındaki yollarda kar temizleme çalışmalarına başladı.


Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerine kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve kar lastiği takmayan sürücülerin kullandığı araçların kayması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında nedeniyle kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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