Kahramanmaraş’ta kar hayatı olumsuz etkiliyor

Kahramanmaraş’ta kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte 8 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verilirken, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde ağır tonajlı araçlarının geçişine izin verilmiyor.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Kahramanmaraş’ta da hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış yoğunluğu nedeniyle Afşin, Göksun, Nurhak, Andırın, Ekinözü, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde taşımalı eğitim gören bölgelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kar yağışının etkili olduğu bölgelerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yağış yoğunluğu nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediği öğrenildi.