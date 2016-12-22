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22 Aralık 2016 13:06

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

22 Aralık 2016 13:06

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş şehir merkezinde önceki gün gece başlayan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri seferber oldu. Karla mücadele ekipleri, çalışmaların yanısıra yolda kalan araçlara zincir yardımı yaptı.
Kar yağışıyla birlikte 24 saat nöbet sistemine geçiş yapan karla mücadele ekipleri, araç trafiğinin yanı sıra kaldırım üzerindeki karları temizleyerek yaya trafiğini kontrol altına aldı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Meteorolojinin yapmış olduğu uyarılar neticesinde Dulkadiroğlu Belediyesi olarak karla mücadele için gerekli tedbirleri aldık. Karla mücadele ekiplerimizi 24 saat teyakkuzda tutarak vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için büyük çaba harcadık. Ekiplerimizi inceleyerek çalışmalara katıldık. Vatandaşımızın da desteğiyle herhangi bir mağduriyet yaşamadan karla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.



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