Kahramanmaraş’ta kayısı tarla günü

Elbistan Ziraat Odası ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün organizesi ile tarla günü düzenlendi.

Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret belgesi ile tescillenen Malatya kayısının hinterlandında yer alan Elbistan kayısısın tanıtımı, Büyükyapalak Mahallesi’nde düzenlendi.

Kayısı tanıtım programına Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Bozkurt ile diğer ilgililer katıldı.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Elbistan kayısısının Avrupa Birliği tarafından tescillenen Malatya kayısısı bölgesine dahil olduğunu söyledi. Bulut, “Kayısı, Malatya merkez olmak üzere bu yıl coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Bu tescil bölgesinde Elazığ’ın Baskil, Sivas’ın Gürün ve Kahramanmaraş’ın da Elbistan ilçeleri bu coğrafi tescilin içerisine girdi. Dünya, internete girdiği zaman Malatya, Elbistan, Baskil ve Gürün kayısısını görecek. Bizim bölgede 10 çeşit kayısı var. Teknolojiyi geliştirirsek kayısı üretiminde daha başarılı oluruz. Elbistan’a bir kayısı festivali yakışır. Festivalle, Elbistan kayısısını tanıtmak istiyoruz. Katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından kürsüye gelen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mustafa Bozkurt, Elbistan’da 1 milyon 100 bin kayısı ağacı bulunduğunun bilgisini verdi.

Kayısının, Anadolu’ya gelişiyle ilgili tarihi bilgiler de aktaran Bozkurt, şöyle konuştu:

“Kayısının anavatanı, Orta Asya ve Çin’dir. Kayısı, buradan dünyaya yayılmıştır. Anadolu’ya da yaklaşık 2 bin yıl önce gelmiştir. Kayısı üretiminin en yoğun olduğu ülkeler arasında Türkiye’miz 1. sıradadır. Elbistan’ımızda genellikle kuru kayısı üretimi vardır. Elbistan ilçemizde kayısı yetiştiriciliği alanında 1 milyon 109 bin adet ağacımız var. Bunun 5 bin adedi meyve vermiyor. Diğerlerinden ekonomik anlamda ürün elde ediyoruz. Elbistan ilçesindeki üretim miktarımız, 40 bin yaş kayısıdır. Bunu kuruya çevirdiğimizde yaklaşık 10 bin kuru kayısı elde ediyoruz. Kayısı, nazik bir bitki, erken sürgün yaptığı için sonbaharda ve ilkbahardaki donlardan zarar görmektedir. Kayısı yetiştiriciliğinde yer seçimi bu nedenle çok önemlidir.”

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun da, kayısının çok fazla emek ve zahmet isteyen bir ürün olduğuna dikkat çekti. Kaymakam Akkoyun, “Ülkemiz, Anadolu, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine verimli bir coğrafya. Ege’de incir, Karadeniz’de çayı, fındığı, Güney’de portakalı, muzu, Güneydoğu’da karpuzu, Orta Anadolu’da elması, burada da kayısı ile bölgelere has ürünleri, gayretle ve birçok imkansızlıklara rağmen ürünlerini yetiştiriyorlar. Devletimiz, bu süreçte çiftçilerimize büyük imkanlar sunuyor. Ben Elazığ Baskilliyim. 10 yaşlarında, ağacın sulanmasından, çapalanmasına, çekirdeğin çıkarılmasından islim yapılmasında ben de çalıştım. Sizlerin bu süreçte nasıl meşakkatli bir çalışma içerisinde olduğunuzu bizzat bilirim. İnşallah emekleriniz zayi olmaz. Gayretiniz daim olsun inşallah. Hepinize bol ve bereketli hasatlar diliyorum. Çiftçilerimizin yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor. Sizlerin, alın terinizin karşılığını alınca nasıl sevindiğinizi ben de biliyorum. İnşallah bu hasat günü, bereket için, çiftçilerimizin daha fazla kazanması için bir vesile olur. Bir başlangıç olur. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, çevredeki bahçelerden toplanan kayısılarla oluşturulan standı gezdi. Program sonunda katılımcılara, kayısı hediye edildi.