Kahramanmaraş’ta keçe tasarım sergisi açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından dezavantajlı insanlara yönelik 8 ay süreli keçe tasarım kursları verildi.

Çeşitli hediyelik eşyalar ve hazır ev ürünleri şeklinde tasarlanan ürünler Kültür Park’ta düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu ve açılışı yapıldı. Serginin açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç tarafından yapılırken, katılımcılar sergiyi gezme imkanı buldu.

Açılan kurslarda özellikle dezavantajlı grupların önemli ölçüde faydalandığını söyleyen Başkan Erkoç, kursiyerlerin edindikleri beceriler sayesinde aile bütçelerine katkı da sağladıklarını dile getirdi. Erkoç, “İlk defa bu kursa katılan hanımefendiler müthiş işler başarmışlar onları tebrik ediyorum. Belki bugün moda olan markalara taş çıkaracak çantalar var burada. Bu bizim sürekli yaptığımızı bir iş meslek edindirme kursları. Özellikle dezavantajlı grupların meslek edinmeleri ve aile bütçelerine katkı sağlamaları, hem de sosyal faaliyet açısından çok önemli. Biz inşallah hep beraber Kahramanmaraşlılar olarak birlikte aşamayacağımız engeller yok. Bunu kurslarda da görüyoruz. Kursiyerlerimizin burada edindikleri beceriler sayesinde aile bütçelerine katkı sunduklarını görmekteyiz. En azından burada gelip stres atmaları bile aile için çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Açılan kurslar sayesinde meslek edindiğini söyleyen Seda Çokuçkun, “Keçe tasarım kursuna katılarak hem maddi hem de manevi olarak kazanımlar elde ediyoruz. Evde boş durmaktansa buraya gelip stres atıp meslek öğrenmiş oluyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, sergiye katılan kadınlara sertifika verdi.