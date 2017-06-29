Kahramanmaraş’ta kentsel dönüşümde ilk kazma vuruldu

Yusuflar Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi, düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, insanı tekniğe uygun olmayan yapıların öldürdüğüne dikkat çekerek, kentsel dönüşüm sayesinde insanların daha sağlıklı konutlara kavuştuğunu söyledi. Kaynak, “Deprem, afet aslında insan öldürmüyor. İnsani öldüren tekniğe uygun olmayan yapılar. Deprem öldürmüyor, yapı öldürüyor. Bugün gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bir yapının, bir eserin temel atma merasimi olur da bir tarihi olur, ama bir yıkım başlar ve buna bir tören yapılması bu gerçekten önemli bir tarihi andır bizim için. Çünkü yöresel olarak tekke olarak bildiğimiz ama resmen Yusuflar Mahallesi, Kahramanmaraşımızın ortasında konumu itibariyle çok müstesna bir yer. Tarihi kentin tam ortası ve burası maalesef sağlıksız yapılaşmanın da en önemli bir numunesiydi. Ben hatırlıyorum Sayın Cumhurbaşkanımız, başbakanken ben il başkanıydım. Bana defalarca ‘Buraya niye el atmıyorsunuz’ diye ikazda bulunmuştu. Şimdi onun direktifleri yerine geldi. Bunun iki açıdan önemi var; birincisi insanlarımızın sağlıklı konutlara kavuşmasını sağlamak, sağlıklı konut hem oturanların sağlıklı bir şekilde hayatını idame ettirmesi demek, hem de afetlere karşı sağlıklı olması demek. İnşallah bu bölge Kahramanmaraşımızın o eski kadim şehrini ortaya çıkartacak” dedi.

“Amacımız, niyetimiz insanlarımızı daha sağlıklı konutlara taşımak”

Törende konuşan Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise, amaçlarının insanları daha sağlıklı konutlara taşımak olduğunu ifade ederek, “Kahramanmaraşımızın daha güzel, daha müreffeh, daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için yoğun bir gayret içindeyiz. Tabi Kahramanmaraş’ı ismine layık bir yer haline getirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Amacımız, niyetimiz insanlarımızı daha sağlıklı konutlara taşımak. Ve aynı zamanda Yusuflar Mahallesi’nin de çok önemli bir özelliği var, şehrin kalbinde olmasıdır. Yusuflar Mahallesi’ndeki başlatmış olduğumuz yıkımı vatandaşlarımızın yardımıyla bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Burada Büyükşehir Belediyesi olarak herhangi bir kar elde etme niyetimiz yok. Vatandaşımızı daha sağlıklı, daha mutlu, daha sıcak yuvalara kavuştururken şehrimizi de daha görsel, daha güzel hale getirmeyi amaçlıyoruz. Burada bu projemizle beraber hem şehrimiz kazanacak, hem vatandaşlarımız kazanacak, hem Türkiyemiz kazanacak. Burada bunu özellikle söylemek istiyoruz, biz burada belediye bütçemizden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan özellikle arsa tahsisi konusunda önemli derecede kaynak aktarmaktayız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, kentsel dönüşüm projesinde ilk kazmayı birlikte vurdular.