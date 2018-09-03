Kahramanmaraş’ta kereste fabrikasında yangın

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde saat 05.35’te, Boğaziçi Mahallesi, Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerindeki bir ahşap deposunda yangın çıktı.

Merkez, Binevler ve Barbaros itfaiye grupları 3 araç ve 12 personelle eş zamanlı olarak olay yerine 6 dakika içinde gelerek, yangına müdahale etti. Elektrik tesisatındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen ve fabrikanın atıl malzemelerinin bulunduğu alana yayılan alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer bölümlere sıçramadan söndürdü. Yangının çıktığı alandaki kullanılmayan kereste türü malzemeler kısmen zarar gördü.