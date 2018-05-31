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31 Mayıs 2018 09:05

Kahramanmaraş’ta ’koca’ terörü

Kahramanmaraş’ta boşanma aşamasında olduğu eşine 9 yıldır şiddet gösterdiği ileri sürülen kocanın, kaynanasının evini molotof kokteyliyle yaktığı iddia edildi.

Kahramanmaraş’ta ’koca’ terörü

31 Mayıs 2018 09:05


Edinilen bilgiye göre Dulkadiroğlu ilçesindeki Turan Mahallesi’nde yaşayan C.B. ile eşi A.B, şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemelik oldu.


Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşine boşanma davası açan 26 yaşındaki C.B, tüm ayrılma çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade ederek, 2 çocuğunun babası tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. 9 yıldır eşinden şiddet gördüğünü ve ayrılmak isteyince tehdit edildiğini öne süren C.B, "Kocam annemin evine ateş etti. En sonunda evini yaktı. Ben artık yetkililerden yardım istiyorum. Biz dışarı çıkamıyoruz, kızım okula gidemiyor. Bir yerde saklanmak sığınmak zorunda kaldım. Evime gidemiyorum. Yardım istiyorum” diye konuştu.


“Evime molotof kokteyli attı”


C.B.’nin annesi H.H ise, damadının evine molotof kokteyli atarak yaktığını ileri sürerek şunları söyledi:


“Damadım olan şahıs kızımı çok dövüyor. Uyuşturucu bağımlısı ve satıcısı. Kızımı 9 senedir çok dövdü. Ben de kızımı aldım götürdüm. En sonunda kızımı silahla kovaladı. Kızım bana sığındı, ‘anne beni lütfen verme’ dedi. Ben buna rağmen kendine kızımı götürdüm. Ama bu kez de boğmaya çalışmış. Kızımı aldım bize geldim. Ben kızımı aldım diye ölümle tehdit ediliyoruz. Evime silahla ateş etti. Evde telefonla tehdide ve hakarete devam ediyor. Ben karakola çok müracaat ettim. Hiçbir sonuç alamadım. Oğlumun evinde iken evimi ateşe verdi. Evime molotof kokteyli atmış. Çevredeki kameralarda kendini gizlemiş. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum” dedi.




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