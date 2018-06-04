Kahramanmaraş’ta kokutan yangın

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi olası can kaybının önüne geçti.

Yangın, Onikişubat ilçesi Yavuzselim Mahallesi, Hacı Murat Caddesi 42 numaralı 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatı katını tamamen saran yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.