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Kahramanmaraş'ta kredi kartı tefecilerine operasyon: 3 gözaltı

Kahramanmaraş’ta kredi kartıyla tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta kredi kartıyla tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilik suçlarını önlemeye yönelik yapılan operasyonda; İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerinde arama yapıldı.


Aramalarda 3 adet pos cihazı, 31 adet başka kişilere ait kredi kartı, çok sayıda slip ele geçirildi. Arama sırasında bilgi sahiplerinin ifadelerine başvuran polis, 9 şahsın yüzde 5,5 kesinti ile alışveriş yapmadan kredi kartı üzerinden işlem yaptığını tespit etti. Gözaltına alınan M.A., E.Ş ve S.Y. emniyete götürüldü.

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