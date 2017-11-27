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27 Kasım 2017 12:41

Kahramanmaraş’ta ‘Maraş Gecesi’

Kahramanmaraş’ta çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından ‘Maraş Gecesi’ düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta ‘Maraş Gecesi’

27 Kasım 2017 12:41


Kahramanmaraş’ın kültürü ve geleneklerinin hatırlanıp uygulandığı Maraş Gecesine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Gecede ozanlar, yöresel türküleri ve atışmalar ile katılımcılara eğlendirirken, halk oyunları ekibinin gösterileri büyük ilgi gördü.


Geceye katılanlara dondurma şov gerçekleştirilirken, meyan şerbeti ile Maraşlı kadınlar tarafından hazırlanan çullama, tarhana, Maraş çöreği, samsa ve sucuk ikramları da yapıldı. Gecede kültür ve sanat alanında hünerlerini sergileyen katılımcılara katılım belgesi verildi. Maraş gecesini gelenek haline getirip ilerleyen yıllarda da sürdürüleceği öğrenildi.


Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, “Kahramanmaraş’ta bu gibi gecelerin olması gerekir, benzeri faaliyetlere yurt içinde ve yurt dışında katılıyoruz. Ben organizasyonu gerçekleştirenlerden önce katılımı sağlayan sizlere teşekkür ediyorum. Bu programın gelişerek devam edeceğine ve bu salonları yetmeyeceğine inanıyorum” dedi.


Gecenin organizatörlerinden Edeler Diyarı Editörü Şeref Dere ise yaptığı konuşmada, “İlk önce tereddütte kaldık, böyle bir organizasyon olur mu diye ama çok güzel bir Maraş gecesi oldu. Katılımcılara teşekkür ederim, bu tarz Maraş gecelerini geliştirerek devam ettireceğiz ve gelenek haline getireceğiz. Özellikle Şanlıurfa’nın, Diyarbakır’ın nasıl kendine özgü geceleri varsa bizlerde Maraş geceleri düzenleyip kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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