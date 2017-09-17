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17 Eylül 2017 13:23

Kahramanmaraş’ta Offroad Günleri’nde start verildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanlar Offroad Kulübü’nün ortaklaşa düzenledikleri 5.

Kahramanmaraş’ta Offroad Günleri’nde start verildi

17 Eylül 2017 13:23

Geleneksel Kahramanmaraş Offroad Günleri ve 2. Kahramanmaraş Mahalli Kupası etkinlikleri için ilk start verildi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Ağır, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Adnan Alagöz, Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon Şube Müdürü Yaşar Kaymak ile Turgut Akbaş, yarışmaya katılacak araçların ilk startını verdiler.


Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Ağır, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sportif faaliyetlerin gelişimi adına çaba sarf ettiklerini söyledi.


Offroad sporcuları adına konuşan Turgut Akbaş, verdikleri desteklerden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ve diğer sponsorlara teşekkür etti.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanlar Offroad Kulübü, Fia, Tosfed ve Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce desteklenen 5. Geleneksel Kahramanmaraş Offroad Günleri ve 2. Kahramanmaraş Mahalli Kupası etkinlikleri Kapıçam Mesire alanında devam edecek.




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