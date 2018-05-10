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10 Mayıs 2018 13:53

Kahramanmaraş’ta öğrencilere trafik eğitimi

Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere bisiklet ve yürüyüş yolunda trafik eğitimi verildi.

Kahramanmaraş’ta öğrencilere trafik eğitimi

10 Mayıs 2018 13:53


Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Onikişubat Belediyesi bisiklet ve yürüyüş yolunda gerçekleşen eğitimde öğrencilere önce sözlü ardından uygulamalı olarak bisiklet kullanılması ve trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı.


Program sonunda 3 öğrenciye bisiklet hediye edilirken, diğer öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.


Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Havva Aygaz, “Trafik eğitimi oldukça önemli. Her şey eğitim ile başlar, biz de biraz olsun çocuklarımıza faydalı olduysak ne mutlu" dedi.


Bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili çocuklara eğitim verildiğini söyleyen Trafik Şube Müdürü Hakan Doğan ise, “Bu yıl ki Trafik Haftasının konusu ‘Trafikte çocuk güvenliği’. Bizde bu slogan ağırlıklı ilimizde etkinlikler düzenlemeye başladık. Öncelikle dün ve önceki gün araç sürücülerine, trafikte çocukların da olduğunu hatırlatan broşürler dağıttık. Çocuklarımız ile bugün toplandık, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar, araç içinde servis içinde dikkat edilmesi gereken hususları anlattık. En önemlisi de bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda çocuklarımıza eğitim vereceğiz" diye konuştu.




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