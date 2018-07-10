Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 11:32

Kahramanmaraş’ta organize suç örgütüne şafak operasyonu: 7 gözaltı

Kahramanmaraş’ta organize suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta organize suç örgütüne şafak operasyonu: 7 gözaltı

10 Temmuz 2018 11:32


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda yağma ve tefecilik suçlarına karıştığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 adet otomatik silah, 1 adet tabanca, 1 tanesi M16 tipi olmak üzere 3 adet otomatik tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 260 bin TL para, 628 adet tabanca fişeği, ’Rambo’ diye tabir edilen bıçak, hortum ve çok sayıda senet, çek, satış sözleşmesi, tapu, alacak defteri gibi suça konu unsurlar ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç