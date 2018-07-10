Kahramanmaraş’ta organize suç örgütüne şafak operasyonu: 7 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda yağma ve tefecilik suçlarına karıştığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 adet otomatik silah, 1 adet tabanca, 1 tanesi M16 tipi olmak üzere 3 adet otomatik tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 260 bin TL para, 628 adet tabanca fişeği, ’Rambo’ diye tabir edilen bıçak, hortum ve çok sayıda senet, çek, satış sözleşmesi, tapu, alacak defteri gibi suça konu unsurlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.