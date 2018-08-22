Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 19:39

Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş’ta orman yangını

22 Ağustos 2018 19:39


Yangın, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Mahallesi Kapıçam mevkiinde meydana geldi. Çıkış sebebi halen belirlenemeyen yangın ormanlık alanda bir anda rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevrede ikamet eden vatandaşlar yangını fark etmesiyle durumu itfaiyeye bildirdi. Yangının dağlık alanda yaşanması nedeniyle itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden söndürme ekipleri, 1 saat süren çalışma neticesinde yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü alanda 1.5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç