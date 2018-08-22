Kahramanmaraş’ta orman yangını

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Mahallesi Kapıçam mevkiinde meydana geldi. Çıkış sebebi halen belirlenemeyen yangın ormanlık alanda bir anda rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevrede ikamet eden vatandaşlar yangını fark etmesiyle durumu itfaiyeye bildirdi. Yangının dağlık alanda yaşanması nedeniyle itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden söndürme ekipleri, 1 saat süren çalışma neticesinde yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü alanda 1.5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.