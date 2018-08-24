Kahramanmaraş’ta orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Selimiye Mahallesi’nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını çevre sakinleri kendi imkanlarınca söndürmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma işlemlerin devam ettiği öğrenilen yangında, yaklaşık 5 dönümlük alanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.