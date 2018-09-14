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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta piknikçi ateşinden çıkan orman yangını, 12 saatte kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta piknikçi ateşinden çıkan orman yangını, 12 saatte kontrol altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Ayşe Pınarı mevkisinde piknikçi ateşinden çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine hareket geçen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri, yangını 12 saatte kontrol altına aldı.


Soğutma çalışmalarının sürdüğü alanda 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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