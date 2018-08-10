Kahramanmaraş’ta otomobil hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Perşembe günü akşam saatlerinde Kahramanmaraş Adana çevre yolu Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler park halindeki 46 LC 470 plakalı otomobili çalarak kayıplara karıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği polis ekipleri, soruşturma başlatarak olay yeri çevresinde kamera araştırması yaptı. Mobese ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını da inceleyen polis ekipleri çalıntı otomobilin istikametini belirledi. Çalıntı otomobil Narlı Mahallesi’nde bulunan bir kum ocağı civarındaki arazide bulundu. Polis, otomobili çalan F.K. ve S.E. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.