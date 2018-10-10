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Kahramanmaraş'ta park halindeki araç yandı

Kahramanmaraş’ta park halinde bulunan hafif ticari araçta, LPG sisteminde yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta park halinde bulunan hafif ticari araçta, LPG sisteminde yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı.


Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Tekerek yolu üzerinde park halinde bulunan hafif ticari araçta LPG sisteminde yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araç kullanılmaz hale geldi.

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