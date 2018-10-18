Kahramanmaraş'ta Rafting Dünya Şampiyonası düzenlenecek

Başkanı Fikret Yardımcı'yla düzenlediği özel toplantı sonrası, Kahramanmaraş'ta raftingde dünya şampiyonası düzenleme kararı aldı.

Başkan Erkoç, adrenalinin kalbi Kahramanmaraş'ta atacağını ifade ederek, “Kahramanmaraş'ımız akarsular yönünden Türkiye'nin en zengin akarsuların çok fazla olduğu bir bölge. Tabi raftingde suyla ilgili bir spor. Bu kadar çok akarsuların fazla yoğun olduğu bir bölgede niye rafting yapılmıyor diye biz de kolları sıvadık, bir kulüp kurduk. Saygıdeğer başkanımızla temasa geçtik ve Kahramanmaraş'ımıza bir Türkiye şampiyonası düzenleyelim. Çünkü Kahramanmaraş su zengini nehirleriyle barajlarıyla akarsularıyla, dereleriyle harika bir coğrafyaya sahip. Bitki örtüsü de mükemmel Kahramanmaraş'ımızın gastronomisiyle festivali olunca sadece su da yetmemekte. Hamd olsun bu yıl ilkini düzenliyoruz. Çok yoğun bir katılım var. Yaklaşık 500 civarında sporcu ve teknik adam bu şampiyonaya gelmekte. 40'tan fazla ilden saygıdeğer başkanımızın organizesiyle burada misafirimiz olacak. Biz inanıyoruz Türkiye'mizin ve dünyanın önemli bir parkuru olacağının inancındayız. Başkanımıza da parkurla ilgili istişarelerde bulunduk. Bazı çalışmalar yapacağız ve hedefimiz inşallah ilk dünya şampiyonasını Kahramanmaraş'a almak. İstişaresinde bulunduk başkanımızla hem fikiriz. Üstelik alt yapı çalışmalarımızı bitirdiğimizde uluslar arası bir hale gelecek” dedi.

Yardımcı: "40 ilden 500 sporcu yer alacak"

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı-WRF Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı da, 40 ilden 500 sporcunun şampiyonada yer alacağını belirterek, “40 ilden yaklaşık 500 ekiple buradayız. Yarın tarihi köprüde yarışımız başlayacak ve hafta sonuyla burada devam edeceğiz. İlimizi muhteşem bir değeri olan o vadiyi nehri bütün uluslararası alanda tanınmasını istiyoruz. Bu bölgeye çok önem veriyoruz az önce başkanımızla da konuştuk. Neden burada bir dünya şampiyonası olmasın diye sudaki ufak tefek dokunuşlarla belki bir uluslararası şampiyona hedefliyoruz. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Bir önemli olanda sayın spor bakanımızla yaptığımız sporu terörle yenme projesi kapsamında rafting doğası gereği güneydoğudan da Hakkari'den, Tunceli gibi her yerden sporcu kardeşlerimiz var. Bu da çok önemli. Devletimizin dostluk ve kardeşlik elinin bu gençlere uzanmasıyla beraber burayı üst tuttuk. Kahramanmaraş'ta mükemmel 3-4 gün beraber yaşayacağız” dedi.

Yardımcı, bu yıl şampiyonada barajların kapısını açarak 15 metreküp su üzerinden sporcuların bir ilki yaşayacağını ifade ederek, “İki gün sürecek yarışta dünyada dünya şampiyonlarını izleyeceğiz. İtalya'da dünya şampiyonuyuz, Japonya'da dünya şampiyonuyuz, dünya şampiyonu ekiplerimizi izlerken değerli basınımızın da orada olmasını istiyorum muhteşem bir görsel yaşayacağız” diye konuştu.