Kahramanmaraş’ta ramazan coşkusu

Onikişubat Belediyesi’nin organizasyonuyla Piazza Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

Aileleriyle birlikte alışverişe gelen minikler, Ramazan eğlencelerinin vazgeçilmezi Hacivat-Karagöz’ün yanı sıra Pişekar, Nasreddin Hoca ve Tahta Bacak karakterlerinin hikayeleri ve skeçleri ile eğlenceli anlar geçirdi. İnteraktif yarışmalarla da eğlencenin tadına varan çocuklara, sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Türk ve İslam tarihinin yapı taşlarından biri olan ve kainatın oluşumunu, insanın dirilişini ve Allah sevgisini simgeleyen ney dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen sema gösterisi, ziyaretçiler tarafından dikkatle izlendi. Mevlana ile özdeşleşen gösteri sonunda semazenler, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.