Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 10:10

Kahramanmaraş’ta ramazan coşkusu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen geleneksel ramazan etkinlikleriyle, eski ramazanların manevi hazzı yaşatıldı.

Kahramanmaraş’ta ramazan coşkusu

22 Haziran 2017 10:10


Onikişubat Belediyesi’nin organizasyonuyla Piazza Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.


Aileleriyle birlikte alışverişe gelen minikler, Ramazan eğlencelerinin vazgeçilmezi Hacivat-Karagöz’ün yanı sıra Pişekar, Nasreddin Hoca ve Tahta Bacak karakterlerinin hikayeleri ve skeçleri ile eğlenceli anlar geçirdi. İnteraktif yarışmalarla da eğlencenin tadına varan çocuklara, sürpriz hediyeler dağıtıldı.


Türk ve İslam tarihinin yapı taşlarından biri olan ve kainatın oluşumunu, insanın dirilişini ve Allah sevgisini simgeleyen ney dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen sema gösterisi, ziyaretçiler tarafından dikkatle izlendi. Mevlana ile özdeşleşen gösteri sonunda semazenler, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:45
  • İkindi :16:38
  • Akşam :20:05
  • Yatsı :21:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!